Chirantan Desai, directeur général de MongoDB, va quitter ses fonctions

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La société de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O a annoncé lundi que Chirantan « CJ » Desai avait démissionné de ses fonctions de président-directeur général, avec effet immédiat.

Desai quitte l’entreprise pour occuper un poste de direction chez Meta Platforms META.O , a indiqué la société.