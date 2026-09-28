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Chirantan Desai, directeur général de MongoDB, va quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 14:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O a annoncé lundi que Chirantan « CJ » Desai avait démissionné de ses fonctions de président-directeur général, avec effet immédiat.

Desai quitte l’entreprise pour occuper un poste de direction chez Meta Platforms META.O , a indiqué la société.

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