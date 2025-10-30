Chipotle plonge après la troisième réduction des prévisions de la société cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 octobre - ** Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG.N chutent d'environ 18 % à 32,60 $
** L'action devrait connaître sa pire journée depuis juillet 2012, si les pertes se maintiennent
** La société a réduit ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, citant la pression exercée sur les clients les plus aisés
** La chaîne de burritos signale une pression sur les ventes jusqu'au début de 2026
** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la chute brutale de l'action était due au fait que les investisseurs s'attendaient à un retour à court terme à une croissance à un chiffre des ventes comparables, qui ne s'est pas concrétisée
** Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 29 cents, conformément aux estimations, tandis que la marge au niveau des restaurants a chuté à 24,5 %, contre 25,5 % l'année précédente
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action CMG a baissé d'environ 34 % depuis le début de l'année
