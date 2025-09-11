Chipotle Mexican Grill va débarquer sur le marché asiatique

(AOF) - Chipotle Mexican Grill envisage de s'implanter en Asie l'année prochaine avec l'ouverture de restaurants en Corée du Sud et à Singapour, dans un contexte où les dépenses des consommateurs en matière de restauration hors domicile diminuent sur le marché américain. La firme californienne a annoncé qu'elle ouvrirait ces nouveaux établissements via une coentreprise avec SPC Group, une société alimentaire sud-coréenne.

" Avec un secteur de la restauration en pleine mutation, porté par la recherche de variété et de praticité, l'expansion en Asie représente une opportunité de croissance exceptionnelle pour Chipotle ", a déclaré Scott Boatwright, directeur général de la marque.

