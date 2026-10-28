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Chipotle en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N a progressé d'environ 3% à 29,50 dollars lors des négociations après clôture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre , grâce à une fréquentation stable pour ses offres à bon prix et ses offres à durée limitée

** Elle annonce une hausse de 2,1% de son chiffre d’affaires à périmètre constant au troisième trimestre, contre une prévision de 1,4%, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires trimestriel progresse de 9,6% pour atteindre 3,29 milliards de dollars, conformément aux attentes

** Cependant, CMG n'atteint pas son BPA trimestriel ajusté, pénalisé par la hausse des coûts des intrants, tels que la main-d'œuvre, les emballages et les matières premières

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 23% depuis le début de l’année

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