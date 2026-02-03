Chipotle dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes du quatrième trimestre de Chipotle Mexican Grill CMG.N ont dépassé les estimations de Wall Street mardi, les efforts de la chaîne de burritos pour innover dans le menu et lancer des entrées et des collations riches en protéines ayant contribué à stimuler la demande.

Les ventes trimestrielles de la société ont augmenté de 4,9% à 3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce qu'elles augmentent de 4,2 % pour atteindre 2,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.