Chipotle annonce une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mercredi des chiffres d'affaires supérieurs aux prévisions, les offres promotionnelles et les promotions à durée limitée ayant contribué à attirer davantage de clients dans la chaîne de burritos.
Le chiffre d'affaires trimestriel comparable des restaurants de la société a progressé de 2,1%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,4%, selon les données compilées par LSEG.
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