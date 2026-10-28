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Chipotle annonce une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mercredi des chiffres d'affaires supérieurs aux prévisions, les offres promotionnelles et les promotions à durée limitée ayant contribué à attirer davantage de clients dans la chaîne de burritos.

Le chiffre d'affaires trimestriel comparable des restaurants de la société a progressé de 2,1%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,4%, selon les données compilées par LSEG.

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