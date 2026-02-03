Chipotle annonce des résultats supérieurs aux attentes malgré une baisse de fréquentation
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 22:30
L'entreprise anticipe une année 2026 difficile avec des prévisions de croissance nulle pour ses ventes à périmètre constant. Cette stagnation fait suite à une année 2025 marquée par une baisse globale des ventes de 1,7 %. Le désintérêt des consommateurs, particulièrement notable chez les ménages à faibles revenus, a lourdement pesé sur la valorisation boursière du groupe. En un an, l'action Chipotle a perdu environ un tiers de sa valeur, ramenant sa capitalisation boursière à 51 milliards de dollars.
Pour inverser la tendance, la direction privilégie l'amélioration opérationnelle et l'innovation culinaire plutôt que les remises tarifaires. Le lancement récent des "protein cups" illustre cette stratégie visant à attirer les clients en dehors des heures de repas traditionnelles. Parallèlement, Chipotle poursuit son expansion physique avec l'objectif d'ouvrir entre 350 et 370 nouveaux restaurants en 2026, tout en renforçant sa présence sur les marchés internationaux via des partenariats de licence.
L'action Chipotle enregistre une baisse de près de 8% dans les échanges prolongés.
Valeurs associées
|39,160 USD
|NYSE
|+1,67%
