Chine/Virus-Renault va suspendre sa production en Corée 4 jours

PARIS, 7 février (Reuters) - Renault RENA.PA a annoncé vendredi la suspension de la production de son usine coréenne de Busan pendant quatre jours en février en raison de l'exposition du site aux problèmes de livraison de composants chinois liés à l'épidémie de coronavirus. "En raison de la proximité géographique, l'usine de Busan est le site le plus exposé aux ruptures d'approvisionnement de Chine", a expliqué une porte-parole. La production de l'usine Renault Samsung Motors sera suspendue à compter du 11 février. C'est pour l'heure la seule décision prise par Renault dans le cadre du dispositif d'anticipation des risques d'approvisionnement de ses usines à travers le monde. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.87%