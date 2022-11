Chine : vers la fin du «zéro Covid»

Le coût social et économique de la stratégie chinoise de la lutte contre le Covid-19 est devenu exorbitant. (© AFP)

Les autorités ont pris acte de l’échec de cette politique en allégeant un dispositif de restrictions sanitaires devenu très coûteux.

La rumeur courait depuis le début du mois. Elle a finalement été confirmée le 11 novembre, avec l’annonce par le pouvoir chinois de l’adoption de «vingt mesures pour optimiser le travail de prévention et de contrôle» du Covid-19.

En clair, il s’agit d’alléger certaines des lourdes restrictions mises en place pour lutter contre le virus, notamment en réduisant de deux jours la durée de la quarantaine imposée aux voyageurs, en supprimant les mesures d’annulation brutale de vols pouvant être prises en cas de contaminations et en interdisant les confinements prolongés ou préventifs.

S’agit-il ici du début de la fin de la politique «zéro Covid», réaffirmée pourtant lors du dernier congrès du Parti communiste chinois ? Les milieux économiques et financiers veulent le croire, comme le montre la forte remontée de la Bourse de Hong Kong après cette annonce.

Économie sous pression

Pourtant, quelques jours auparavant, les autorités de Pékin avaient fait état d’un record du nombre de cas depuis six mois. Or tous les témoignages indiquent qu’à l’approche de l’hiver, les gouvernements locaux peinent à appliquer la politique «zéro Covid» dans des zones de contamination toujours plus nombreuses. Il semble donc que Xi Jinping et son équipe aient dû se rendre à l’évidence : non seulement la stratégie adoptée ne parvient pas à venir à bout de l’épidémie, mais son coût