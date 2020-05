Chine : une reprise économique suspendue au moral des consommateurs

Le pays compte sur le moral des ménages pour relancer la consommation. (© H. Retamall / AFP)

L'usine du monde tourne à nouveau, mais les ménages sortent fragilisés de la crise.

Le monde entier scrute la Chine. Berceau du coronavirus, premier État à avoir confiné une partie de sa population (fin janvier), puis levé les restrictions (début avril), le pays a vécu avant les autres l'expérience de la réouverture de son économie. Quels enseignements en tirer ?

Avec la remise en route des usines, aujourd'hui généralisée, une reprise en «V» prend forme dans l'industrie. La production y a progressé de 3,9% en avril sur un an, après une stabilisation en mars (-1,1%) et un effondrement en janvier-février (-13,5%). Le redémarrage est en revanche beaucoup plus lent dans les services. Surtout, le choc de demande est loin d'être passé.

Faibles débouchés extérieurs

La montée du chômage (sans doute bien au-delà des chiffres officiels), la baisse des revenus et les craintes d'une résurgence de l'épidémie pèsent sur les dépenses des ménages (-7,5% en avril pour les ventes au détail).

Même frilosité du côté des entreprises, dont les investissements fixes ont reculé de 10,3% sur les quatre premiers mois de l'année. Le regain des exportations en avril (+3,5%) a été favorisé par un rattrapage de commandes en souffrance lors de l'arrêt de la production. Il pourrait faire long feu : les débouchés extérieurs sont très affaiblis par la récession mondiale.

Face à la chute historique de l'activité au premier trimestre (-6,8% sur un an), les