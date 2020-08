Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Un site du patrimoine mondial menacé par des inondations, 100.000 personnes évacuées Reuters • 19/08/2020 à 08:33









SHANGHAI, 19 août (Reuters) - Les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province du Sichuan ont forcé les autorités chinoises à évacuer plus de 100.000 personnes mardi et ont mis en danger la sécurité d'un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco vieux de 1.200 ans. Le personnel, la police et des bénévoles ont utilisé des sacs de sable pour tenter de protéger le Grand Bouddha de Leshan, une statue de 71 mètres de haut taillée dans la roche, des eaux boueuses ayant fait déborder le fleuve Yangtsé pour la première fois depuis 1949, a rapporté la chaîne de télévision d'État CCTV. Les autorités chinoises en charge du fleuve Yangtsé ont déclenché mardi une "alerte rouge", indiquant que le niveau de l'eau pourrait dépasser les 5 mètres. Le ministère chinois des Ressources en eau s'attend à ce que les apports d'eau du barrage des Trois-Gorges, une énorme centrale hydroélectrique conçue en partie pour prévenir les crues du fleuve, atteignent mercredi 74.000 mètres cubes par seconde, le plus haut débit depuis sa construction. (David Stanway, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

