Chine-Sécurité renforcée aux abords du consulat américain de Chengdu

CHENGDU, Chine, 25 juillet (Reuters) - La sécurité a été renforcée aux abords du consulat américain de Chengdu dans le sud-ouest de la Chine alors que le personnel s'apprête à partir, vingt-quatre heures après que les autorités chinoises ont sommé les Etats-Unis de fermer le consulat. Cette décision de la Chine intervient après que Washington a exigé des autorités chinoises qu'elles ferment le consulat à Houston, provoquant le mécontentement de Pékin. Ces fermetures ont provoqué une nette détérioration des relations entre les deux plus grandes économies mondiales. Des officiers de police, parmi lesquels figuraient des agents en civil, étaient présents à l'extérieur du consulat et la circulation à proximité a été interdite. Des membres du personnel du consulat américain ont été vus en train de pousser des chariots. (Martin Quin Pollard, version française Matthieu Protard)

