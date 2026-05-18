Chine-Ralentissement inattendu de l'activité économique en avril

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

L'activité économique en Chine s'est essoufflée en avril, avec une production industrielle et des ventes au détail nettement inférieures aux attentes, sous l'effet d'une hausse des prix de l'énergie en raison de la guerre en Iran et d'une demande intérieure morose.

Des données officielles publiées lundi montrent que la production industrielle a augmenté le mois dernier de 4,1% sur un an, ralentissant par rapport à mars (+5,7%) et s'établissant sous le consensus qui ressortait à +5,9%. Il s'agit de leur plus faible croissance depuis juillet 2023.

Les ventes au détail, indicateur clé de la consommation, ont pour leur part progressé en avril de 0,2% à peine, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), après une hausse de 1,7% le mois précédent et alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 2,0%.

Ces données semblent suggérer que la dynamique solide de l'économie chinoise au premier trimestre, avec une croissance de 5,0% correspondant à la tranche haute de l'objectif annuel fixé par Pékin, a déjà commencé à s'estomper. Des analystes ont mis en avant un déséquilibre, avec une production industrielle qui continue de surpasser la demande intérieure.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée par les bombardements américano-israéliens en Iran le 28 février, a mis en exergue la fragilité de l'économie chinoise face aux risques extérieurs dans une période de consommation intérieure en berne et sur fond de crise prolongée de l'immobilier.

La solidité des exportations et les plafonds fixés par Pékin sur les prix du carburant ont contribué à compenser le choc énergétique, mais les producteurs chinois doivent composer avec des coûts d'entrants plus élevés - une situation qui pourrait affecter encore davantage les dépenses des ménages si le conflit venait à perdurer.

(Ethan Wang, Joe Cash et Ellen Zhang; version française Jean Terzian)