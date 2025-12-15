Chine-Production industrielle et ventes au détail inférieures aux attentes en novembre

La production industrielle en Chine a progressé moins qu'attendu en novembre, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les ventes au détail ont également déçu.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé le mois dernier de 4,8% sur un an, alors que le consensus ressortait à +5,0% après une hausse de 4,9% en octobre.

Les ventes au détail, un indicateur de la consommation, ont augmenté en novembre de 1,3% en rythme annuel après une progression de 2,9% le mois précédent. Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 2,8%.

(Bureau de Pékin; version française Jean Terzian)