Chine-Production industrielle et ventes au détail déçoivent en juillet

La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont ralenti en juillet et progressé à des rythmes inférieurs aux attentes, confirmant les défis auxquels font face les décideurs à Pékin dans leur volonté de soutenir l'économie dans un contexte de demande intérieure morose et de risques extérieurs.

La publication vendredi de ces données officielles intervient alors que le gouvernement chinois cherche à préserver la croissance des pressions émanant de plusieurs fronts, qu'il s'agisse de la politique de droits de douane du président américain Donald Trump ou encore de la concurrence excessive sur les marchés internes, avec une demande insuffisante.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle chinoise a progressé en juillet de 5,7% sur un an, soit un plus bas depuis novembre 2024, alors que le consensus ressortait à +5,9% après une hausse de 6,8% en juin.

Les ventes au détail, qui servent d'indicateur sur la consommation, ont augmenté le mois dernier de 3,7%, marquant également un ralentissement par rapport à juin (+4,8%), tandis que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 4,6%.

La trêve commerciale décidée en mai par Pékin et Washington, que les deux plus grandes puissances économiques mondiales sont convenues cette semaine de prolonger de 90 jours, a permis d'éviter pour le moment que les produits chinois importés aux Etats-Unis soient taxés jusqu'à 145%.

Mais les bénéfices des industriels chinois continuent d'être affectés par la morosité de la demande et par la déflation des prix à la production.

Les décideurs à Pékin ont récemment pris des mesures de stimulus supplémentaires, promettant de soutenir la consommation interne et d'empêcher des guerres de prix excessives, dans le but d'atteindre l'objectif de croissance d'environ 5% cette année.

