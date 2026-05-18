Chine-Production industrielle et ventes au détail déçoivent en avril

La production industrielle en Chine a progressé en avril à un rythme inférieur aux attentes, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les ventes au détail ont également augmenté moins qu'attendu.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a augmenté le mois dernier de 4,1% sur un an, ralentissant par rapport à mars (+5,7%) et s'établissant sous le consensus qui ressortait à +5,9%.

Pour leur part, les ventes au détail ont progressé en avril de 0,2% à peine, contre une hausse de 1,7% le mois précédent, alors que les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2% sur un an.

(Ethan Wang, Joe Cash et Ellen Zhang; version française Jean Terzian)