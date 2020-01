Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Plus faible taux de natalité en 70 ans Reuters • 17/01/2020 à 06:55









PEKIN, 17 janvier (Reuters) - La Chine a connu l'an dernier son taux de natalité le plus faible depuis la fondation de la République populaire, en 1949, d'après des statistiques officielles communiquées vendredi. Le taux de natalité s'est situé à 10,48 pour mille, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Le nombre de nouveaux-nés a reculé l'an dernier d'environ 580.000, à 14,65 millions. L'abolition de la politique de l'enfant unique, en 2015, n'a pas permis de contribuer à une hausse des natalités, de nombreux couples étant réticents à devenir parents par crainte de ne pas être en mesure de payer les soins de santé et les frais d'éducation, en plus de loyers élevés. La population chinoise comptait 1,4 milliard d'habitants à la fin de l'année 2019, d'après le BNS, contre 1,39 milliard un an plus tôt. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.