Chine-Nouveau déclin des prix à la production et à la consommation en septembre

Les prix à la consommation en Chine ont de nouveau décliné en septembre, tandis que s'est poursuivie la déflation des prix à la production, montrent des données officielles publiées mercredi, alors que les tensions commerciales, notamment, ont pesé sur la confiance des entreprises et des consommateurs.

Selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation s'est replié le mois dernier de 0,3% sur un an, contre un consensus de -0,2% après une baisse de 0,4% en août.

Pour sa part, l'indice des prix à la production a reculé en septembre de 2,3% sur un an, un repli conforme au consensus, après une chute de 2,9% le mois précédent.

(Zhang Yukun, Qiaoyi Li et Ryan Woo; version française Jean Terzian)