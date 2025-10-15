 Aller au contenu principal
Chine-Nouveau déclin des prix à la production et à la consommation en septembre
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 03:52

Les prix à la consommation en Chine ont de nouveau décliné en septembre, tandis que s'est poursuivie la déflation des prix à la production, montrent des données officielles publiées mercredi, alors que les tensions commerciales, notamment, ont pesé sur la confiance des entreprises et des consommateurs.

Selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation s'est replié le mois dernier de 0,3% sur un an, contre un consensus de -0,2% après une baisse de 0,4% en août.

Pour sa part, l'indice des prix à la production a reculé en septembre de 2,3% sur un an, un repli conforme au consensus, après une chute de 2,9% le mois précédent.

(Zhang Yukun, Qiaoyi Li et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • Last week an adult bear entered a supermarket in Numata, Gunma, north of Tokyo ( GUNMA PREFECTURAL POLICE VIA JIJI PRESS / STR )
    Japon: sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:14 

    Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

