Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Les ventes de véhicules ont bondi de 13% en septembre Reuters • 13/10/2020 à 14:18









CHINE: LES VENTES DE VÉHICULES ONT BONDI DE 13% EN SEPTEMBRE par Yilei Sun et Brenda Goh PEKIN (Reuters) - Les ventes de véhicules en Chine ont augmenté de 12,8% en septembre sur un an, soit la sixième hausse mensuelle consécutive, alors que le plus grand marché mondial de l'automobile avait atteint des niveaux historiquement bas lors de la période de confinement destinée à lutter contre le coronavirus. Les ventes ont atteint 2,57 millions de véhicules le mois dernier, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). En dépit du rebond des derniers mois, elles accusent encore un repli de 6,9% sur les neuf premiers mois de 2020. Les mois de septembre et octobre sont généralement considérés comme la meilleure période de l'année pour les ventes automobiles en Chine. Reflétant cette tendance, les immatriculations de véhicules particuliers ont augmenté de 8% en septembre. Geely Automobile Holdings Ltd, Great Wall Motor Co Ltd et Toyota Motor Corp ont tous enregistré une croissance à deux chiffres de leurs ventes. Le salon de l'automobile de Pékin, les événements promotionnels et les politiques locales visant à soutenir le secteur automobile ont contribué au dynamisme du marché automobile le mois dernier, a déclaré Chen Shihua, haut responsable de la CAAM. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (VEN), qui regroupent essentiellement les voitures électriques, ont particulièrement progressé, grimpant de 67,7% à 138.000 unités, ce qui marque leur troisième mois consécutif de progression. Les fabricants de VEN, tels que les sociétés locales Nio Inc et Xpeng Inc mais également des entreprises étrangères comme le leader américain Tesla Inc, augmentent leur capacité de production en Chine, où le gouvernement promeut des véhicules plus écologiques pour réduire la pollution de l'air. Pour les camions et autres véhicules utilitaires, qui représentent environ un quart du marché global, les ventes ont progressé de 40% en septembre, notamment grâce aux investissements publics dans les infrastructures. (Version française Charles Regnier, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.