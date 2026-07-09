Chine-Les prix à la production progressent en juin

Les prix à la production en Chine ont augmenté en juin pour un quatrième mois consécutif, atteignant un plus haut depuis le mois de juillet 2022, montrent des données officielles publiées jeudi, ce qui suggère que les pressions sur les coûts restent élevées.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) l'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 4,1% sur un an contre une hausse de 3,9% en mai.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté augmenté de 1,0% sur un an en juin, contre une hausse de 1,2% le mois précédent. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 1,1% en juin.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)