Chine-Les prix à la consommation ont décliné plus qu'attendu en août
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 03:43

Les prix à la consommation en Chine ont décliné plus qu'attendu en août, tandis que les prix à la production ont reculé, montrent des données officielles publiées mercredi, alors que les décideurs à Pékin tentent de contrôler la concurrence excessive et la guerre des prix dans certains secteurs industriels clé.

Selon les données du Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation s'est replié le mois dernier de 0,4% sur un an, alors que le consensus donnait une baisse de 0,2% après un indice stable en juillet.

Pour leur part, les prix à la production ont reculé en août de 2,9% sur un an, contre un déclin de 3,6% le mois précédent. Il s'agit d'un pourcentage conforme aux attentes des économistes.

(Qiaoyi Li, Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

