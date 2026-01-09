Chine-Les prix à la consommation à un pic de près de 3 ans en décembre

Les prix à la consommation en Chine ont atteint en décembre un plus haut de trente-quatre mois, tandis que la déflation des prix à la production s'est atténuée, montrent des données officielles publiées vendredi.
D'après le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation a progressé en décembre de 0,8% sur un an, une hausse conforme au consensus, après avoir pris 0,7% le mois précédent.
Pour sa part, l'indice des prix à la production a décliné le mois dernier de 1,9% en rythme annuel, après un repli de 2,2% en novembre. Les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 2%.
(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer