Chine : les importations de soja en décembre augmentent de 1,3 % en glissement annuel pour atteindre 8,04 millions de tonnes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a importé 8,04 millions de tonnes métriques de soja en décembre, en hausse de 1,3% par rapport à l'année précédente, ont indiqué mercredi les données des douanes.

Les importations totales de soja de la Chine en 2025 ont augmenté de 6,5% par rapport à l'année précédente, atteignant un record de 111,83 millions de tonnes, selon les données de l'Administration générale des douanes. CNC-SOY-IMP