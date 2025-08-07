 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 114,68
+0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chine-Les exportations battent les attentes en juillet
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 05:16

Les exportations de la Chine ont accéléré en juillet, progressant de 7,2% sur un an, montrent des données officielles publiées jeudi, tandis que les importations ont augmenté de 4,1%.

Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 5,4% des exportations le mois dernier, soit un ralentissement par rapport à juin (+5,8%). Pour les importations, le consensus donnait un déclin de 1,0% en juillet après une progression de 1,1% le mois précédent.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 06/08/2025
    Top 5 IA du 06/08/2025
    information fournie par Libertify 07.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Air France KLM , Apple , Edenred , Eurofins Scientific , Verallia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres ... Lire la suite

  • Le sénateur Laurent Duplomb (Les Républicains) à Paris, le 11 février 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Sous pression de l'opinion, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi Duplomb
    information fournie par AFP 07.08.2025 04:07 

    La loi Duplomb passera-t-elle le crible du Conseil constitutionnel? Les Sages doivent rendre jeudi leurs conclusions très attendues sur la réintroduction sous conditions d'un pesticide interdit, ainsi que sur trois autres textes, notamment la réforme du scrutin ... Lire la suite

  • La forêt en feu à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 6 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    L'Aude sur le qui-vive face à un feu d'une ampleur inédite
    information fournie par AFP 07.08.2025 04:04 

    Les villages du massif des Corbières restent sur le qui-vive jeudi, au troisième jour de l'incendie d'une ampleur inédite qui continue de ravager des milliers d'hectares de résineux dans l'Aude, même s'il a perdu en intensité. Le vent qui poussait les flammes vers ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 5 août 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump fait passer à 50% les droits de douane pour l'Inde, avant une hausse générale
    information fournie par AFP 07.08.2025 02:19 

    Donald Trump a imposé mercredi 25% de droits de douane supplémentaires sur les produits indiens, reprochant à New Delhi ses achats de pétrole russe, peu avant l'entrée en vigueur de nouvelles surtaxes pour les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank