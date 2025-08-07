Chine-Les exportations battent les attentes en juillet

Les exportations de la Chine ont accéléré en juillet, progressant de 7,2% sur un an, montrent des données officielles publiées jeudi, tandis que les importations ont augmenté de 4,1%.
Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 5,4% des exportations le mois dernier, soit un ralentissement par rapport à juin (+5,8%). Pour les importations, le consensus donnait un déclin de 1,0% en juillet après une progression de 1,1% le mois précédent.
(Joe Cash; version française Jean Terzian)
