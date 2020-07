Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Les Américains confrontés à un risque accru de détention arbitraire, selon Washington Reuters • 11/07/2020 à 15:51









PEKIN, 11 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont mis leurs ressortissants en garde samedi face à un risque accru de détention arbitraire en Chine. "Des citoyens américains peuvent être détenus sans avoir accès aux services consulaires ni aux informations sur les faits qui leur sont reprochés", dit le département d'Etat dans un courriel adressé aux expatriés. Des ressortissants américains risquent d'être confrontés à "des interrogatoires et une détention prolongée" pour des motifs liées à "sûreté de l'Etat", précise-t-il. "Les services de sécurité peuvent arrêter et/ou expulser des citoyens américains pour avoir envoyé des messages électroniques privés mettent en cause le gouvernement chinois", ajoute le département d'Etat. (Lusha Zhang et Yew Lun Tian, version française Jean-Philippe Lefief)

