Chine-Le personnel de santé particulièrement touché par le coronavirus

PEKIN, 14 février (Reuters) - Le personnel de santé chinois subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus, 1.716 d'entre ayant été contaminés par le virus et six en sont morts, a annoncé vendredi un haut responsable chinois lors d'une conférence de presse. "Leurs conditions de travail et leurs possibilités de repos sont limitées, les pressions psychologiques sont fortes et le risque de contamination est élevé", a déclaré Zeng Yixin, vice-ministre de la Commission nationale de la Santé. Plus de 87% des membres du personnel médical infectés sont dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie qui a tué 1.380 personnes et en a affecté plus de 60.000. Il faudra encore d'autres analyses pour savoir combien de personnes ont été contaminées dans les hôpitaux, a ajouté Zeng Yixin. (Gabriel Crossley; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

