Chine-Le patron d'Evergrande condamné à la prison à vie-CCTV

Un tribunal chinois a condamné jeudi le président du conseil d'administration du groupe immobilier chinois Evergrande 3333.KH , lourdement endetté, à la prison à vie, a rapporté la chaîne de télévision CCTV.

Hui Ka Yan voit en outre tous ses biens être confisqués, selon CCTV.

Le fondateur d'Evergrande avait dû répondre de huit chefs d'accusation, notamment de détournement de fonds, de fraude lors d'une collecte de fonds et d'acceptation illégale de dépôts du public.

(Rédaction de Pékin et Clare Jim à Hong Kong; version française Camille Raynaud)