Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le nombre de passagers aériens en recul en avril de 68,5% sur un an Reuters • 13/05/2020 à 06:21









PEKIN, 13 mai (Reuters) - Le nombre de passagers aériens en Chine a chuté en avril de 68,5% sur un an, un déclin moins important qu'en mars, a indiqué mercredi l'autorité de l'aviation civile chinoise, mettant en évidence le rétablissement fragile d'un secteur durement touché par la crise sanitaire liée au coronavirus. S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne, un porte-parole de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a déclaré qu'il y a eu 16,72 millions de passagers aériens le mois dernier. En comparaison, a ajouté Xiong Jie, le nombre de passagers aériens en mars avait reculé de 71,7% sur un an, à 15,13 millions. Les capacités sur les vols intérieurs sont revenus à plus de 30% au cours des deux mois écoulés, a rapporté mardi le fournisseur de données aériennes Cirium. Mais le nombre de vols en Chine n'est toujours pas revenu à 60% des niveaux constatés au cours des dernières années, a dit un autre porte-parole de la CAAC, Jin Junhao, lors de la conférence de presse organisée mercredi. (Stella Qiu et Se Young Lee; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.