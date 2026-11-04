Chine-La croissance des services a ralenti en octobre-enquête privée

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en octobre à son rythme le plus lent depuis juillet dernier, avec une confiance des entreprises en déclin en raison d'une concurrence et de coûts accrus, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog s'est établi le mois dernier à 50,8 contre 51,6 en septembre, restant toutefois au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)