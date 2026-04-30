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Chine-La croissance de l'activité manufacturière se poursuit en avril-PMI officiel
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 03:47

L'activité manufacturière en Chine a progressé en avril pour un deuxième mois consécutif, montre une enquête officielle publiée jeudi, ce qui laisse penser que la deuxième économie mondiale résiste aux pressions engendrées par la guerre au Moyen-Orient.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi le mois dernier à 50,3 après 50,4 en mars, au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Ce résultat, bien qu'en légère baisse, est toutefois supérieur au consensus, qui ressortait à 50,1.

Des données distinctes montrent que l'activité du secteur des services a reculé en avril, s'établissant à 49,4 contre 50,1 en mars.

L'indice composite, qui réunit le secteur des services et le secteur manufacturier, s'est établi à 50,1 en avril.

(Yukun Zhang et Joe Cash; version française Camille Raynaud)

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