Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: La BPC injecte des liquidités sans toucher à ses taux Reuters • 17/08/2020 à 12:03









CHINE: LA BPC INJECTE DES LIQUIDITÉS SANS TOUCHER À SES TAUX SHANGHAI (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a prolongé lundi une facilité de crédit à l'intention des institutions financières du pays sans en modifier le taux. L'institut d'émission a annoncé une injection de 700 milliards de yuans (85 milliards d'euros) pour sa facilité de crédit à moyen terme (MLF) sur un an, dont le taux reste fixé à 2,95%. Cette nouvelle injection de fonds dépasse largement le montant total des deux lots de prêts précédents disponibles dans le cadre de cette même facilité de crédit, d'un montat total de 550 milliards de yuans, qui parviennent à expiration ce mois-ci. La MLF, l'un des principaux outils de la BPC pour la gestion de la liquidité à long terme dans le système bancaire, sert de référence au taux préférentiel de prêt (LPR), établi mensuellement sur la base des estimations founies par 18 banques chinoises. Les analystes anticipent que la BPC annoncera jeudi qu'elle maintient également le statu quo pour le LPR, qui est son taux d'intérêt de référence. Les Bourses chinoises ont salué les annonces de lundi avec un bond de 2,35% pour l'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale. (Winni Zhou et Andrew Galbraith, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.