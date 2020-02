Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-La BPC abaisse son taux à moyen terme face à l'impact du coronavirus Reuters • 17/02/2020 à 07:57









SHANGHAI, 17 février (Reuters) - La banque centrale chinoise a annoncé lundi qu'elle abaissait le taux de sa facilité de crédit à moyen terme (MLF), alors que les dirigeants à Pékin cherchent à atténuer l'impact sur les entreprises de l'épidémie de coronavirus qui a gravement perturbé l'activité économique. Cette décision devrait ouvrir la voix à un abaissement du taux préférentiel de prêt (TPP), dont l'annonce est attendue jeudi, afin d'alléger les coûts d'emprunts et les contraintes financières pour les sociétés affectées par l'épidémie du coronavirus Covid-19 qui est apparue en décembre dernier dans le centre de la Chine. La Banque populaire de Chine (BPC) a déclaré qu'elle abaissait de dix points de base, à 3,15% contre 3,25%, la facilité de prêt à moyen terme (MLF) pour les institutions financières sur 200 milliards de yuans (28,65 milliards de dollars). (Winni Zhou et Se Young Lee; version française Jean Terzian)

