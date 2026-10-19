Chine-L'économie a rebondi plus qu'attendu au troisième trimestre

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

L'économie chinoise a progressé au troisième trimestre à un rythme supérieur aux attentes, se relevant du creux survenu lors du trimestre précédent, ce qui atténue la pression pesant sur les décideurs à Pékin pour qu'ils déploient davantage de mesures de stimulus afin d'atteindre l'objectif annuel de croissance.

Des données officielles publiées lundi montrent que le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé au troisième trimestre de 4,5% sur un an, battant le consensus qui ressortait à +4,4%.

La deuxième économie mondiale avait progressé sur la période avril-juin de 4,3%, soit un plus bas de plus de trois ans.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a augmenté de 1,2% sur la période juillet-septembre, montrent les données du Bureau national des statistiques (BNS), alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 1,1% après +0,9% au deuxième trimestre.

Au cours du premier semestre, le PIB chinois a progressé de 4,6%, s'inscrivant dans l'objectif annuel fixé à 4,5%-5,0%.

Pékin s'est grandement appuyé cette année sur ses exportations pour soutenir la croissance de son économie, mais ce moteur est confronté à des défis accrus, entre une demande interne qui reste faible et une escalade des tensions commerciales avec l'Union européenne.

D'autant que la stratégie des décideurs chinois d'orienter la plupart des aides et des ressources vers l'industrie technologique, au détriment de l'immobilier, a accentué les inégalités parmi les différents pans de l'économie. La solidité de la production industrielle et des exportations cachent la faiblesse de la consommation et des investissements privés.

L'excédent commercial de la Chine s'est amplifié plus que prévu en septembre, grâce à une accélération des livraisons vers l'étranger, et s'oriente cette année vers un nouveau record après un montant de près de 1.200 milliards de dollars en 2025.

Toutefois, l'accord scellé plus tôt ce mois-ci entre Pékin et l'UE, pour limiter les exportations de véhicules hybrides vers le bloc communautaire, pourrait ralentir l'essor de l'industrie automobile chinoise.

Des données officielles distinctes publiées lundi montrent que les ventes au détail en Chine ont accéléré en septembre, augmentant de 1,1% après +0,4% le mois précédent, alors que le consensus ressortait à +0,6%. Il s'agit de leur rythme le plus rapide depuis mars dernier.

La production industrielle a progressé le mois dernier de 5,5%, un rythme conforme aux attentes des analystes et un pic en six mois, après une hausse de 5,2% en août.

(Kevin Yao, Ellen Zhang et Yukun Zhang; version française Jean Terzian)