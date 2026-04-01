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Chine-L'activité manufacturière progresse en mars-enquête privée
information fournie par Reuters 01/04/2026 à 04:08

PÉKIN, 1er avril - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en mars pour le quatrième mois consécutif, portée par la croissance des nouvelles commandes malgré un regain de pression sur les prix, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 50,8 contre 52,1 en février. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

La production a augmenté pour le quatrième mois consécutif. Sur l'ensemble du premier trimestre 2026, la croissance de la production a été la plus forte depuis le quatrième trimestre 2024.

Une enquête officielle publiée mardi a montré que l'activité manufacturière en Chine avait rebondi en mars, portée notamment par une demande plus soutenue.

Les pressions inflationnistes se sont néanmoins fortement intensifiées dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Les coûts des intrants ont augmenté à un rythme jamais vu depuis mars 2022, tandis que les prix à la production ont connu leur plus forte hausse en quatre ans, les fabricants répercutant l'augmentation de leurs coûts.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

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