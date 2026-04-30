Chine-L'activité manufacturière progresse à son rythme le plus rapide depuis fin 2020-enquête privée

L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis la fin de l'année 2020, portée par une production plus soutenue et à une forte augmentation des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée jeudi.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,2 contre 50,8 en mars, alors que les analystes tablaient sur 51,0. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

La flambée des prix de l'énergie et des matières premières a provoqué une hausse des coûts de production et menacé de réduire encore davantage les marges déjà faibles des usines.

Selon l'enquête, la production a progressé à son rythme le plus soutenu depuis juin 2024. Cette expansion a été généralisée et particulièrement marquée dans le secteur des biens de consommation.

Les nouvelles commandes ont bondi. Les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en avril, ce qui représente la plus longue période de croissance depuis le premier semestre 2024.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)