Chine-L'activité manufacturière a progressé en juin

L'activité manufacturière en Chine a progressé en juin, portée par une demande solide de produits technologiques liés à l'intelligence artificielle (IA), montre une enquête officielle publiée mardi, même si la demande est restée morose pour d'autres biens.

L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi à 50,3 après 50,0 en mai, soit le seuil qui sépare contraction et expansion de l'activité. Le consensus ressortait à 50,1.

Pour sa part, le secteur des services a vu son activité s'accélérer en juin, avec un indice PMI à 50,2 après 50,1 en mai, montrent des données officielles distinctes.

L'indice PMI composite a progressé à 50,6 après 50,5 en mai.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)