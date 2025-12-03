Chine-L'activité des services à son rythme le plus faible en cinq mois en novembre-PMI

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en novembre à son rythme le plus faible en cinq mois, montre une enquête privée publiée mercredi, la croissance des nouvelles commandes ayant faibli malgré une hausse de la demande extérieure.

L'indice PMI des services calculé par S&P Global a reculé le mois dernier à 52,1 contre 52,6 en octobre, restant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Ces données sont en ligne avec les données gouvernementales communiquées dimanche, selon lesquelles l'activité du secteur a reculé en novembre à 49,5 après 50,2 le mois précédent.

Le rapport de S&P Global se focalise sur les PME tournées vers l'export basées sur la côte orientale du pays, tandis que le rapport officiel recense principalement les données d'entreprises plus grandes, dont les firmes publiques.

L'indice PMI composite, qui réunit le secteur des services et le secteur manufacturier, est ressorti à 51,2 en novembre contre 51,8 en octobre.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)