Chine: Indosuez Wealth Management salue le plan de relance

(AOF) - La semaine dernière, la Chine a dévoilé ses mesures de relance les plus substantielles depuis 2015", affirme Alexandre Drabowicz, chief investment officer, Indosuez Wealth Management. Il souligne que le train de mesures présenté qui "est essentiellement une relance orientée vers le marché intérieur", "pourrait apporter une véritable ’lueur d'espoir’ pour les investisseurs en actions chinoises". La Chine apportera "un moteur supplémentaire et indispensable" à la classe d’actifs des marchés émergents, avec "des répercussions positives sur le reste de l'Asie", ajoute le gérant.

"Les investisseurs sont encore largement absents de ce marché, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse considérable", souligne-t-il.

Indosuez voit dans le plan de l'exécutif chinois "une volonté claire de stabiliser les valorisations des actions, de stopper le processus de déflation et de restaurer la confiance des consommateurs".

Sur le marché actions chinois, il cible "les grandes capitalisations, les titres liquides et à bêta élevé, ainsi que certaines valeurs de rendement, principalement dans les secteurs de l'Internet et de la finance", ainsi que "les secteurs subventionnés tels que l'automobile et l'électroménager." Indosuez Wealth Management souligne cependant que plus que jamais, la sélectivité des titres restera un facteur clé en Chine.