Chine/Indicateurs-Ralentissement de la hausse des prix immobiliers

PEKIN, 16 janvier (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois : * RALENTISSEMENT DE LA HAUSSE DES PRIX IMMOBILIERS EN RYTHME ANNUEL 16 janvier - Les prix de l'immobilier neuf en Chine ont augmenté en décembre de 0,3% en rythme annuel, soit une progression identique à celle constatée en novembre, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. Cependant, en rythme annuel, les prix moyens des nouvelles habitations dans les 70 principales agglomérations chinoises ont progressé à leur rythme le plus faible depuis juillet 2018, à +6,6%, après +7,1% en novembre. * HAUSSE PLUS FORTE QUE PRÉVU DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS 14 janvier - Les exportations et les importations chinoises ont augmenté en décembre à un rythme plus important qu'attendu, signalant une légère reprise de la demande alors que Pékin tente de conclure un accord commercial avec Washington. Il s'agit de la première hausse des exportations chinoises depuis juillet 2019. D'après les statistiques des douanes chinoises publiées mardi, les exportations ont augmenté de 7,6% en décembre en rythme annuel. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 3,2%, après un déclin de 1,3% en novembre. Les importations ont augmenté % le mois dernier de 16,3% en rythme annuel, alors que le consensus ressortait à +9,6%. L'excédent commercial de la Chine ressort à 46,79 milliards de dollars (42,01 milliards d'euros) en décembre, contre 37,93 milliards de dollars le mois précédent, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un montant de 48 milliards. * RALENTISSEMENT DU DÉCLIN DES PRIX À LA PRODUCTION 9 janvier - Les prix à la production en Chine ont décliné en décembre à un rythme moins important que le mois précédent, le signe d'un rebond modeste de l'activité manufacturière et qui suggère que les mesures de soutien engagées par le gouvernement pourraient avoir contribué à stabiliser l'économie. Selon les statistiques officielles publiées jeudi, l'indice des prix à la production (PPI) a chuté le mois dernier de 0,5% en rythme annuel, contre un déclin de 1,4% en novembre. Le consensus anticipait une baisse de 0,4%. Dans un communiqué accompagnant la publication des données, le Bureau national de la statistique (BNS) indique que le rebond des activités énergétiques a contribué à ce redressement. Pour l'ensemble de l'année 2019, le PPI a diminué de 0,3% alors qu'il avait progressé de 3,5% lors de l'année précédente. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé en décembre au même rythme qu'en novembre - 4,5% en rythme annuel, soit un plus haut de huit ans -, une nouvelle fois sous l'effet de la hausse du prix du porc due à une épidémie de fièvre porcine. Cependant l'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, est restée modeste, avec une progression de 1,4% en rythme annuel de l'indice en décembre, identique au mois précédent. * RALENTISSEMENT DU SECTEUR DES SERVICES - PMI CAIXIN 6 janvier - La croissance du secteur des services chinois a ralenti en décembre, après un fort rebond le mois précédent, montrent les résultats publiés lundi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est tombé à 52,5 en décembre, après 53,5 le mois précédent. Il reste toutefois au-dessus du seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité. Pour sa part, l'indice composite, qui regroupe à la fois les services et l'industrie, s'est établi à 52,6 en décembre après 53,2 en novembre. Le secteur des services pèse à hauteur de plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de la Chine. * RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE - PMI CAIXIN 2 janvier - L'activité dans le secteur manufacturier en Chine a progressé en décembre à un rythme plus faible que le mois précédent, qui avait marqué un pic en trois ans, du fait du ralentissement des nouvelles commandes, montrent les résultats publiés jeudi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats. La production a continué de progresser à un rythme solide et la confiance des entreprises industrielles a été revigorée par l'avancée dans les discussions entre Pékin et Washington, qui doivent signer ce mois-ci la "phase 1" d'un accord qui apaisera les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques au monde. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 51,5 le mois dernier, contre 51,8 en novembre. Il est inférieur au consensus, qui donnait un indice stable, mais reste pour un cinquième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Ces statistiques, essentiellement basées sur les PME tournées vers l'export, font place à moins d'optimisme que les données officielles communiquées mardi, selon lesquelles l'activité dans le secteur manufacturier a progressé pour un deuxième mois consécutif grâce à une accélération de la production. Les indicateurs publiés en décembre (Service économique)