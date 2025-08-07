Chine : hausse plus importante que prévu des exportations

(AOF) - Les exportations en Chine ont augmenté plus que prévu au mois de juillet : +7,2% sur un an, contre un consensus de 5,4%. Elles avaient progressé de 5,8% en juin. En outre, les importations chinoises ont progressé de 4,1% en juillet après une hausse de 1,1%. Les économistes ciblaient un repli de 1%. En outre, l'excédent commercial de la Chine s'est réduit en juillet à 98,24 milliards de dollars, contre 114,77 milliards de dollars en juin.

Ces données statistiques ont été publiées ce matin au moment où la fin de la trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis approche. Elle prendra fin le 12 août. Fin juillet, les deux grandes puissances mondiales ont entamé des négociations à Stockholm pour prolonger cette trêve, sans concrétiser pour le moment un accord formel.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait déclaré fin juillet après ces négociations dans la capitale suédoise que Donald Trump aurait le " dernier mot " sur toute extension de cette pause tarifaire.

À la suite de négociations à Genève en mai dernier, les États-Unis et la Chine convenaient d'une pause tarifaire de 90 jours afin de poursuivre leurs négociations commerciales : les taxes américaines passaient de 145% à 30% sur les produits chinois, celles de la Chine de 125% à 10% sur les importations américaines.