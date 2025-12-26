Chine-Des entreprises et particuliers américains sanctionnés pour des ventes d'armes à Taïwan

(Actualisé avec détails, contexte §§3-8)

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé vendredi des sanctions à l'encontre de 10 individus et 20 entreprises de défense américaines, dont la branche de St. Louis du constructeur aéronautique Boeing BA.N , en raison de leur participation à des ventes d'armes à Taïwan.

Les mesures décidées par Pékin gèlent les avoirs que les entreprises et personnes détiennent en Chine et interdisent aux individus et entreprises chinoises de faire des affaires avec elles, selon le ministère.

Les individus sanctionnés, dont le fondateur de l'entreprise du secteur de la défense Anduril Industries ainsi que neuf dirigeants des sociétés visées, sont aussi interdits d'entrée sur le territoire chinois, ajoute le ministère.

Parmi les entreprises figurant sur la liste se trouvent notamment Northrop Grumman Systems Corporation et L3Harris Maritime Services.

Les sanctions chinoises surviennent une semaine après l'approbation par Washington d'une

vente d'armes

de 11,1 milliards de dollars à Taïwan, du jamais-vu pour Taipei, dans un contexte de pressions militaires accrues autour de l'État insulaire.

"La question taïwanaise est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines", a déclaré le ministère des Affaires étrangères chinois vendredi dans un communiqué.

"Toute action provocatrice qui franchirait la ligne rouge sur la question de Taïwan se heurtera à une réponse ferme de la part de la Chine", prévient le ministère.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'a pas exclu le recours à la force pour en prendre le contrôle. Le gouvernement de l'île rejette les revendications de Pékin et affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

