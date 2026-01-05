Chine-Des accords de coopération signés à l'occasion de la visite du président sud-coréen

Des entreprises chinoises et sud-coréennes ont signé neuf accords de coopération, ont annoncé les autorités lundi, à l’occasion d’une visite d’État à Pékin du président sud-coréen Lee Jae Myung, reçu par le président chinois Xi Jinping, pour leur deuxième rencontre en un peu moins de deux mois.

La visite de Lee Jae Myung dans la capitale chinoise est la première depuis son entrée en fonction en juin et intervient dans un contexte de tensions mondiales croissantes après des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord et un assaut des Etats-Unis au Venezuela.

L'intervalle inhabituellement court entre les rencontres de Xi Jinping et de Lee Jae Myung témoigne de l’intérêt marqué de la Chine pour un renforcement de la coopération économique et du tourisme avec son voisin, alors que ses relations avec le Japon se sont fortement dégradées, estiment des analystes.

Le ministère sud-coréen du Commerce a annoncé lundi la signature de ces neuf accords et précisé qu’Alibaba International, Lenovo 0992.HK et le distributeur sud-coréen Shinsegae 004170.KS figuraient parmi les entreprises signataires.

La visite d'Etat de Lee Jae Myung en Chine, qui a débuté dimanche, doit se poursuivre jusqu'à mercredi.

(Reportage Jihoon Lee et Joyce Lee et le bureau de Pékin, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)