Chine-Bond inattendu des exportations en début d'année
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 04:14

Les exportations de la Chine ont progressé à un rythme inattendu sur la période janvier-février, montrent des données officielles publiées mardi, avec une croissance sur un an de 21,8% alors que le consensus ressortait à +7,1%.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part grimpé de 19,8% sur un an lors des deux premiers mois de l'année, contre une prévision médiane des analystes de +6,3%.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)

