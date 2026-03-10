Chine-Bond inattendu des exportations en début d'année

Les exportations de la Chine ont progressé à un rythme inattendu sur la période janvier-février, montrent des données officielles publiées mardi, avec une croissance sur un an de 21,8% alors que le consensus ressortait à +7,1%.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part grimpé de 19,8% sur un an lors des deux premiers mois de l'année, contre une prévision médiane des analystes de +6,3%.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)