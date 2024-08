Chine : baisse de 11% de la consommation de diesel en juin 2024

(AOF) - Selon les estimations de l'EIA, la consommation de diesel en Chine a totalisé 3,9 millions de barils par jour (b/j) en juin 2024, soit une baisse de 11% par rapport au même mois de l'année précédente. Cela représente la plus forte baisse de consommation en glissement annuel pour un mois donné depuis juillet 2021. De 2020 à 2022, le gouvernement chinois et les entreprises ont utilisé la distanciation sociale, donné l'ordre de rester à la maison pour empêcher la propagation du Covid-19, ce qui a régulièrement perturbé les déplacements et provoqué des fluctuations de la consommation de diesel.

Après avoir atteint un nouveau record historique en 2023, la consommation de diesel a commencé à baisser au deuxième trimestre 2024. "Nous attribuons la récente baisse de la consommation de diesel à deux facteurs principaux : le ralentissement de l'activité économique, principalement dû à un ralentissement de la construction de bâtiments et de logements, et la substitution du gaz naturel liquéfié (GNL) au carburant diesel pétrolier dans les poids lourds", observe l'EIA, l'agence d'information sur l'énergie des Etats-Unis.

Le PIB de la Chine a augmenté de 4,7 % par rapport à l'année dernière au deuxième trimestre 2024, soit un peu moins que l'objectif de 5 % fixé par le gouvernement.

Bien que plus rapide que la plupart des taux de croissance des économies développées des pays de l'OCDE, ce taux de croissance du PIB est inférieur de plusieurs points de pourcentage au taux de croissance de la Chine dans les années précédant la pandémie.

Les indicateurs de consommation et d'investissement expliquent en partie ce ralentissement. Bien que volatiles au cours des années de pandémie, les variations des ventes au détail, des prix de l'immobilier et des prix à la production en Chine montrent toutes un ralentissement ou un déclin de l'activité en 2024.

Les ralentissements de l'activité de camionnage et de la construction sont en corrélation avec les réductions de la consommation de diesel en Chine, car la consommation de diesel est liée à ces activités économiques.