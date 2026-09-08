Chine-Accélération des exportations en août-données officielles

Les exportations de la Chine ont progressé en août de 25% sur un an, une hausse conforme au consensus après +23,9% le mois précédent, montrent des données officielles publiées mardi.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part augmenté le mois dernier de 28,2% sur un an, contre un consensus de +30,0% après une progression de 27,5% en juillet.

(Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean Terzian)