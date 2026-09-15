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Chine-Accélération de la production industrielle, ralentissement des ventes au détail
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 04:16
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La production industrielle en Chine a progressé en août à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées mardi, tandis que la croissance des ventes au détail a été inférieure au consensus.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a augmenté le mois dernier de 5,2% sur un an, après une hausse de 4,5% en juillet. Les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 4,8%.

Pour leur part, les ventes au détail ont progressé en août de 0,4%, marquant un ralentissement après leur hausse de 0,6% le mois précédent. Le consensus ressortait à +0,8%.

(Kevin Yao, Yukun Zhang et Ethan Wang; version française Jean Terzian)

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