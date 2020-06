Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Accélération de l'activité manufacturière en juin Reuters • 30/06/2020 à 04:52









PEKIN, 30 juin (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé à un rythme plus rapide en juin, montrent des données officielles publiées mardi, alors que l'économie poursuit son rétablissement depuis la levée des mesures de confinement liées au coronavirus et que le gouvernement multiplie les investissements. Les données communiquées par le Bureau national des statistiques (BNS) montrent toutefois que les commandes à l'exportation demeurent faibles, l'impact mondial de la crise sanitaire ayant dévasté la demande à l'étranger. L'indice PMI manufacturier officiel a grimpé à 50,9 en juin, contre 50,6 le mois précédent, s'établissant pour un quatrième mois consécutif au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Cette progression a été portée par l'accélération de la production, avec un indice de 53,9 contre 53,2 en mai. Les nouvelles commandes ont aussi augmenté, laissant penser que la demande intérieure rebondit. Mais les commandes à l'exportation ont de nouveau marqué une contraction, certes moins importante, avec un sous-indice de 42,6 en juin contre 35,3 le mois précédent. Une enquête officielle distincte, dont les résultats ont aussi été publiés mardi, montre que l'activité du secteur des services s'est elle aussi accélérée en juin, avec un indice PMI de 54,4 contre 53,6 en mai. (Yawen Chen et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

