China Unicom avertit qu'une répression américaine prévue pourrait perturber les communications mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un groupe d'entreprises américaines aux paragraphes 7 à 9) par David Shepardson

La filiale américaine de China Unicom a averti qu'une proposition de l'administration Trump visant à interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s'interconnecter avec des entreprises de télécommunications chinoises jugées comme présentant des risques pour la sécurité nationale pourrait causer de graves perturbations au sein du réseau mondial de communications.

China Unicom 0762.HK a déclaré mardi dans un document déposé auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) que cette proposition "porterait préjudice aux entreprises américaines ayant des intérêts commerciaux et des chaînes d'approvisionnement importants en Chine ".

La FCC a proposé d’interdire aux opérateurs de télécommunications américains et à d’autres opérateurs opérant aux États-Unis de s’interconnecter avec China Unicom, China Mobile 600941.SS , China Telecom 601728.SS et d’autres, affirmant qu’ils constituent des risques pour la sécurité nationale.

"Les opérateurs de télécommunications financés par la Chine constituent collectivement les principales passerelles pour le trafic de communications entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies mondiales", a déclaré China Unicom.

"Une interdiction générale d’interconnexion avec ces entités fracturerait fondamentalement un segment critique du réseau mondial de communications."

La FCC, qui n’a pas immédiatement commenté mardi, a également déclaré en avril qu’elle envisageait d’interdire aux entreprises de télécommunications chinoises qui possèdent des centres de données aux États-Unis ou des "points de présence", situés aux points d’échange Internet, de s’interconnecter avec d’autres entreprises. Cela obligerait de fait les opérateurs chinois à cesser d’exploiter ces centres américains.

USTelecom, un groupe professionnel représentant AT&T T.N , Verizon VZ.N , T-Mobile et d’autres opérateurs américains, a déclaré dans un document qu’il s’opposait à la révocation de l’autorisation d’interconnexion pour les opérateurs chinois.

Le groupe a fait valoir que la proposition "pourrait réduire la visibilité des fournisseurs américains sur les flux de trafic à risque, pousser les communications vers des intermédiaires étrangers ou moins responsables, créer de l'incertitude pour les communications commerciales et opérationnelles ordinaires, et perturber les mesures de sécurité techniques qui dépendent de points de contact connus et de voies d'escalade établies".

USTelecom a également déclaré que cette règle pourrait "créer une pression pour éviter les relations habituelles de routage et d'échange internationaux nécessaires aux communications mondiales".

La FCC pourrait également interdire aux opérateurs de télécommunications de s'interconnecter avec des entreprises ayant installé des équipements provenant de sociétés figurant sur la liste, notamment Huawei et ZTE 000063.SZ .

Le 15 octobre, la FCC a annoncé qu’elle s’apprêtait à révoquer l’autorisation d’exploitation aux États-Unis de HKT, un opérateur de télécommunications de premier plan basé à Hong Kong et filiale de PCCW.

En décembre, la FCC a interdit l'importation de tous les nouveaux modèles de drones chinois et, en mars, celle des nouveaux modèles de routeurs grand public fabriqués en Chine, ces boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à Internet.