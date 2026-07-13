China Medical System versera jusqu'à 177 millions de dollars à Insilico pour des travaux sur le système nerveux

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Le laboratoire pharmaceutique China Medical System 0867.HK versera à Insilico Medicine

03696.HK jusqu’à environ 1,2 milliard de yuans (, soit 177 millions de dollars), sous forme de paiements d’étapes dans le cadre d’un programme de recherche et développement consacré aux maladies du système nerveux central, a annoncé la société de découverte de médicaments basée à Boston.

* Cette collaboration vise une « indication grand public dans le domaine du système nerveux central », a précisé Insilico dans un communiqué.

* Les deux entreprises « feront progresser conjointement le co-développement du programme de R&D », a précisé Insilico.

* Insilico avait déjà annoncé des collaborations avec China Medical System dans des domaines thérapeutiques tels que le système nerveux central et les maladies auto-immunes.

* China Medical System n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant la maladie ciblée par cette nouvelle collaboration.