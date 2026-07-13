 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

China Medical System versera jusqu'à 177 millions de dollars à Insilico pour des travaux sur le système nerveux
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 04:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec détails et contexte)

Le laboratoire pharmaceutique China Medical System 0867.HK versera à Insilico Medicine

03696.HK jusqu’à environ 1,2 milliard de yuans (, soit 177 millions de dollars), sous forme de paiements d’étapes dans le cadre d’un programme de recherche et développement consacré aux maladies du système nerveux central, a annoncé la société de découverte de médicaments basée à Boston.

* Cette collaboration vise une « indication grand public dans le domaine du système nerveux central », a précisé Insilico dans un communiqué.

* Les deux entreprises « feront progresser conjointement le co-développement du programme de R&D », a précisé Insilico.

* Insilico avait déjà annoncé des collaborations avec China Medical System dans des domaines thérapeutiques tels que le système nerveux central et les maladies auto-immunes.

* China Medical System n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant la maladie ciblée par cette nouvelle collaboration.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,1 +4,22%
Or
4 058,93 -1,28%
EUR/USD SPOT
1,13959 -0,08%
CAC 40
8 338,97 +0,15%
2CRSI
30,7 -3,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank