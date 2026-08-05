Chime revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 grâce à une forte demande ; son directeur financier va quitter ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de “actions” au paragraphe 1) par Manya Saini

Chime CHYM.O a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, au-delà des estimations de Wall Street, grâce à la forte demande pour ses produits bancaires numériques, et a annoncé le départ de son directeur financier de longue date, Matt Newcomb.

L'action de la société a bondi de 9 % en séance prolongée mercredi.

Chime et d'autres fintechs ont prospéré en attirant une clientèle plus jeune grâce à des produits axés sur le mobile et en se développant progressivement vers de nouveaux services financiers tels que l’investissement.

La résilience des consommateurs américains a encore renforcé la dynamique du secteur, contribuant à soutenir les volumes de paiement et l’activité des clients. Le chiffre d’affaires lié aux paiements chez Chime, y compris les virements instantanés sortants, a augmenté de 21 % au deuxième trimestre.

“Nous continuons d’observer des signes d’une bonne santé des consommateurs”, a déclaré le directeur général Chris Britt, soulignant la résilience observée dans tous les segments de revenus et tant dans les catégories de dépenses discrétionnaires que non discrétionnaires.

Chime table désormais sur une hausse de son chiffre d’affaires comprise entre 25 % et 26 % en 2026, contre des prévisions de 22,7 % selon les estimations compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 680 et 690 millions de dollars pour le trimestre en cours, soit un montant supérieur aux estimations des analystes, qui s’élèvent à 668,1 millions de dollars.

Newcomb, qui met fin à un mandat de dix ans chez Chime après avoir contribué à mener cette fintech vers son introduction en bourse prévue en juin 2025, quittera ses fonctions dans le courant de la semaine; son président, Mark Troughton, assurera l'intérim au poste de directeur financier.

EXPLOSION DE LA DEMANDE Chime cible les Américains lambda avec des produits bancaires conçus pour les clients ayant un historique de crédit limité et qui recourent davantage à la carte de débit qu’à la carte de crédit. Cette année, la société a lancé des niveaux d’adhésion et des services d’investissement.

Le nombre de membres actifs a bondi de 20 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 10,4 millions, tandis que le chiffre d’affaires moyen par membre actif a augmenté de 6 %, à 260 dollars.

La société a indiqué que Chime Prime avait été le moteur de sa croissance au deuxième trimestre, ajoutant que son segment connaissant la plus forte croissance restait celui des clients gagnant 75.000 dollars ou plus par an.

Le chiffre d’affaires a progressé de 27 % pour atteindre 670 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations qui s’élevaient à 640,4 millions de dollars.

La semaine dernière, Chime a annoncé qu’elle allait réduire ses effectifs de 10 %, rejoignant ainsi une liste croissante d’entreprises qui recourent à l’intelligence artificielle pour rationaliser leurs opérations.

La société a enregistré un résultat net de 28 millions de dollars, signant ainsi son deuxième trimestre consécutif de rentabilité.